عاجل/ ترامب مهاجما الأمم المتحدة: “مجرّد كلمات فارغة لا تحل الحروب.. وأنا أستحق نوبل للسلام”

2025/09/23 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025. REUTERS/MIKE SEGAR TPX IMAGES OF THE DAY

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمم المتحدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، معتبرا أنها “لا تساهم في بناء السلام، وسخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
وقال ترامب في كلمة مطولة تناولت العديد من الموضوعات: “تتمتع الأمم المتحدة بقدرات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن المنظمة “مجرد كلمات فارغة لا تحل الحروب”.
وأكد أن “الولايات المتحدة عادت إلى مكانها في العالم، وتمتلك أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات”، واصفا عهده بـ”العصر الذهبي لأميركا”.
وأضاف: “الأموال تتدفق على أميركا، ونحن نبني أفضل وأعظم اقتصاد”.
وفي ملف الهجرة، قال إن “عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أميركا وصل للصفر”.
أما بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل “مكافأة على فظائع حماس، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر”، مجددا دعوته للحركة إلى “إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة”.
وتحدث عن جهوده “لإنهاء الحرب في غزة”، ولإنهاء “7 حروب” حول العالم، مؤكدا أنه يستحق “جائزة نوبل للسلام”.

