عاجل/ طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينار



أعلن البنك المركزي التونسي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا للتداول، بداية من تاريخ 23 سبتمبر 2025 (صنف 2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية وتحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حالًيا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

استبدال تاريخ الإصدار ليصبح يوم 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته بحجم اكبر.

وتحمل الورقة النقدية الجديدة توقيع محافظ البنك المركزي وتوقيع نائبه.

وأضاف البنك المركزي التونسي أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسين دينارا صنف 2022 بالتوازي مع الوراقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة ونفس الصنف.

