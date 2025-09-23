عاجل/ خارجية الاحتلال: “هكذا ردّ ممثّل أسطول الصمود على مُقترحنا”..

عاجل/ الأمطار الغزيرة متواصلة هذه الليلة

2025/09/23 أهم الأخبار, سياسة

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أنها تلقت ردّا من ممثل أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، بشأن مقترحها بالرسو في ميناء عسقلان المحتلة عوضا عن غزة.
وقالت خارجية الاحتلال، ان ممثل الاسطول “أصرّ على المضي في مسار عنيف ورفض مقترحنا بنقل أي مساعدات قد تكون على متن الأسطول إلى قطاع غزة عبر ميناء أشكلون القريب، بطريقة منسّقة وسلمية”.
واعتبرت الخارجية ان رد الاسطول على مقترحها يعبر عن “عدم صدق نوايا” زاعمة أن “مهمتهم تخدم حركة حماس بدلاً من خدمة سكان غزة”، حسب نص البيان.
وهددت خارجية الاحتلال بانه “إذا استمرّ الأسطول في رفض مقترح إسرائيل السلمي فإن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع دخوله إلى منطقة القتال ووقف أي خرق للحصار البحري القانوني، مع بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة ركابه”.

