كأس الرابطة الانقليزية : إيساك يسجل هدفه الأول مع ليفربول وطرد إيكيتيكي في الفوز على ساوثامبتون

سجل ألكسندر إيساك هدفه الأول مع ليفربول بينما طُرد أوغو إيكيتيكي بعد تسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليفوز الفريق المضيف 2-1 على ساوثامبتون المنتمي للدرجة الثانية في أنفيلد ويتأهل إلى الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنقليزية المحترفة لكرة القدم امس الثلاثاء.

افتتح اللاعب السويدي، المنضم مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169.04 مليون دولار) قادما من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية، التسجيل في الدقيقة 43 من مباراة عصيبة، بعد 38 ثانية من تسديدة آدم أرمسترونغ لاعب ساوثامبتون في العارضة.

وقدم فيدريكو كييزا التمريرة الحاسمة، كما فعل مع إيكيتيكي، إذ مرر الكرة إلى إيساك ليضعها في المرمى بكل هدوء.

ورد ساوثامبتون بهدف عن طريق شيا تشارلز في الدقيقة 76 بعد خطأ فادح من لاعب الوسط واتارو إندو لكن إيكيتيكي، الذي حل بديلا لإيساك في الشوط الثاني، حافظ على بداية ليفربول الخالية من الهزائم هذا الموسم بهدف الفوز قبل خمس دقائق من النهاية.

ثم طُرد إيكيتيكي بعد ذلك لتلقي البطاقة الصفراء الثانية بعد خلع قميصه احتفالا بالهدف.

وقال آندي روبرتسون، قائد ليفربول الذي اعتمد على تشكيلة مختلفة كليا عن مباراة مطلع الأسبوع، لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “سأكون مندهشا للغاية إذا فعلها ثانية. إنذاران سخيفان، ومن الواضح أننا سنفتقده في مباراة السبت.

“إنه لأمر سخيف منه لكنه لا يزال صغيرا وسوف يتعلم من ذلك”.

وأهدر إيساك فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى، من مباراته الثانية فقط التي يخوضها منذ البداية، وأدرك أنه بحاجة إلى بعض الوقت للعب بعد قصة انتقال طويلة.

وقال إيساك “لا يزال الأمر مبكرا، ناد جديد وزملاء جدد، لكنني أشعر أنني بحالة جيدة. أعتقد أنه مع كل المباريات التي أشارك فيها سأصبح أفضل”.

وتعرض تشيلسي بطل كأس العالم للأندية لصدمة مبكرة أمام لينكولن سيتي من الدرجة الثالثة لكنه عاد من تأخره بهدف مفاجئ في الشوط الأول ليفوز 2-1، بعدما أدرك الشاب تيريك جورج التعادل في الدقيقة 48 ثم مرر الكرة إلى فاكوندو بونانوتي ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 50.

وحقق كارديف سيتي، المنتمي لبطولة الدرجة الثالثة، أكبر مفاجأة في المباريات الثمانية التي أقيمت امس بفوزه على بيرنلي 2-1 على ملعب تيرف مور.

وفاز ولفرهامبتون واندرارز، متذيل البطولة الإنقليزية الممتازة، في المباراة الوحيدة بين فريقين من قسم الأضواء بتغلبه على إيفرتون 2-صفر، إذ سدد جيمس غارنر في العارضة من ركلة حرة في الشوط الثاني، وشارك جاك غريليش من مقاعد البدلاء.

وسجل لاعب الوسط دييغو غوميز القادم من باراغواي أربعة أهداف، بما في ذلك ثلاثية في غضون 24 دقيقة من الشوط الأول، ليقود برايتون آند هوف ألبيون المنافس في البطولة الإنقليزية الممتازة لفوز ساحق 6-صفر على بارنسلي المنتمي للدرجة الثالثة في أوكويل ليصل إلى الدور الرابع للبطولة للمرة الخامسة في ستة مواسم.

ومنح فريق ريكسهام المنتمي للدرجة الثانية ملاكه في هوليوود ليلة أخرى رائعة على أرضهم بفوزه 2-صفر على ريدينغ إذ سجل نيثن برودهيد الهدفين، ليفتتح سجل أهدافه مع الفريق الويلزي الذي تأهل إلى الدور الرابع لأول مرة منذ عام 1977.

تغلب فولهام المنتمي للبطولة الإنقليزية الممتازة على ضيفه كامبريدج يونايتد من الدرجة الرابعة 1-صفر في كرافن كوتيدج، بهدف إميل سميث رو في الدقيقة 66.

وتأهل بالفعل فريق سوانزي سيتي المنتمي لبطولة الدرجة الثانية وفريق جريمسبي تاون من الدرجة الرابعة، وقاهر الكبار، إلى الدور الرابع إلى جانب برنتفورد وكريستال بالاس الثنائي المنتمي للبطولة الممتازة.

ويستضيف نيوكاسل يونايتد حامل اللقب فريق برادفورد سيتي اليوم الأربعاء، في حين يشارك أيضا منافسوه في البطولة الممتازة أرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في المباريات.