الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر المقبل بقصر المعرض بالكرم

من المنتظر، أن يحتضن قصر المعارض بالكرم، من 6 الى 12 أكتوبر المقبل، الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية .

ويندرج هذا الصالون الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في اطار مشروع creative tunisia

الممول من الاتحاد الاوروبي والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية.

ويعد هذا المعرض مناسبة هامة للمهنيين والحرفيين في الصناعات التقليدية لبناء شراكات استراتيجية وتلقي الطلبات والتعريف بمنتوجاتهم ذات الجودة العالية بالسوق التونسية والاجنبية .

ويهدف هذا الصالون الى جذب أصحاب المحلات وتجار الجملة ومهندسي الديكور والمؤسسات التجارية والفندقية لاقتناء المنتوجات الاصلية التقليدية التونسية من أثاث وخزف وبلور ومنتجات التزويق والديكور والهدايا التذكارية.

مشروع ‘آرتي كريا’ هو صالون مهني للصناعات التقليدية والتجديد في تونس يهدف الى ابراز فنون الصناعات التقليدية التونسية وتشجيع التجديد في هذه الصناعات .