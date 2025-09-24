مجزرة جديدة للكيان الصهيوني..وهذه حصيلة الشهداء..#خبر_عاجل

استشهد 33 مواطنا بينهم 28 في مدينة غزة، في قصف ونيران الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في قصف مخازن تابعة لبلدية غزة تؤوي نازحين قرب سوق فراس بالمدينة.

وفي حي الصبرة جنوبي غزة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف منزل لعائلة الهمص، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزل لعائلة خطاب في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل لعائلة نصار شمال مخيم النصيرات.

وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، استشهدت مواطنتان وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة المغربي، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف مسيّرة للاحتلال مواطنين بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران الصهيوني.