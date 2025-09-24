كاس ايطاليا : تأهل أودينيزي وكالياري إلى دور الـ 16

تأهل فريقا أودينيزي وكالياري إلى الدور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزهما على فريقي باليرمو وفروسينوني أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدور الاول.

وجاء تأهل أودينيزي بعد فوزه على ضيفه باليرمو بنتيجة 2-1، إذ سجل هدفي أودينيزي كل من نيكولو زانيولو وميلو في الدقيقتين 41 و45، فيما أحرز هدف باليرمو الوحيد لاعبه باتريك بيدا في الدقيقة 93.

كما صعد كالياري للدور ذاته بعد تغلبه على ضيفه فروسينوني 4-1 حيث أحرز رباعية كالياري جانلوكا جايتانو من ركلة جزاء في الدقيقة 2,

وجينارو بوريلي في الدقيقة 67، وماتيا فيليتشي في الدقيقة 80، ونيكولو كافوتي في الدقيقة 85، بينما جاء هدف فريق فروسينوني الوحيد عبر اللاعب إدواردو فيرجاني في الدقيقة 36.