عاجل/ تم استهدافهم ب12 قنبلة صوتية: أسطول الصمود يواصل رحلته وهذا موعد وصوله الى غزة..

تم ليلة البارحة استهداف سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة في عرض البحر يواسطة قنابل صوتية في محاولة لبث الخوف في المشاركين واثنائهم عن الوصول لغزة.

وقد أكد عدد من المشاركين في شهاداتهم عبر فيديو على منصة اكس أن محاولات الكيان الصهيوني لن تثنيهم عن مواصلة رحلتهم من أجل كسر الحصار عن الغزة وسط توقعات بان يصلو الى غزة خلال اربعة ايام في حال لم تحصل تقلبات جوية او اي تعطيلات.

وحسب معطيات اولية عن الهيئة التسيرية لأسطول الصمود فقد تم استهداف السفن ب12 قنبلة صوتية.

ويذكر ان إسرائيل، كانت قد هددت أسطول الصمود العالمي اول امس بمنعه من دخول ما سمتها منطقة قتالية وخرقه الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح للسفن بدخول منطقة قتالية نشطة ولن تسمح بخرق الحصار البحري “القانوني”، متهمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم رحلة الأسطول خدمة لأغراضها.