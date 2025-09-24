شركة البحيرة للتطوير والاستثمار تطرح 13 مقسماً للبيع بتقسيم درة البحيرة II

تعلن شركة البحيرة للتطوير والاستثمار عن إصدار طلب عروض مفتوح للذّوات الطّبيعيّة والمعنويّة التونسيّة أو الأجنبية، لبيع ثلاثة عشر (13) مقسم بصدد التهيئة كائنة بتقسيم درّة البحيرة II.

وفيما يلي بيان للمعطيات والخصائص الفنية للمقاسم المعروضة للبيع:

على الذّوات الطّبيعيّة أو المعنويّة الرَّاغبة في المشاركة في طلب العروض هذا، أن تتولّى سحب ملف طلب العروض (كرّاس الشّروط) من مقرّ شركة البحيرة للتطوير والاستثمار الكائن بالعنوان التّالي: نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس، ضفاف بحيرة تونس الشّمالية، 1053 تونس ، المرسى أو عبر الولوج لموقع واب الشركة التالي: www.albuhairainvest.com وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 200 دينار (غير قابل للاسترجاع).

توجّه ملفات العروض إلى شركة البحيرة للتطوير والاستثمار على عنوان مقرِّها الرَّئيسي المذكور أعلاه بإيداعها مباشرة لدى مكتب الضَّبط المركزي للشّركة مقابل وصل في الاستلام او بواسطة البريد وذلك باسم السيّد المدير العام للشّركة في ظرف مختوم لا يحمل أيّة علامة تعرِّف بهويَّة المشارك ويحمل عبارة «لا يفتح/ طلب عروض عدد 03/2025 المتعلّق ببيع ثلاثة عشر (13) مقسم كائنة بضفاف بحيرة تونس الشمالية».

حدّد آخر أجل لقبول العروض ليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على الساعة منتصف النهار ونصف (س12 و30 دق)، ويعتمد ختم مكتب الضبط للشّركة كمرجع وحيد لتحديد تاريخ التّوصُّل بالعروض ولا يقبل أي عرض يصل إلى الشّركة بعد التّاريخ المحدَّد أو لا يحترم بنود كرّاس الشّروط الخاصّ بطلب العروض.

يتمُّ فتح العروض، بحضور الذّوات التي قامت باقتناء ملف طلب العروض أو من يمثّلها، طبقا للبنود الواردة بكرَّاس الشُّروط وذلك خلال جلسة تعقد في نفس اليوم، الخميس 13 نوفمبر 2025، على السّاعة الثانية بعد الزّوال (س 14) وذلك بنزل Acropole الكائن قبالة مقرِّ شركة البحيرة.

لمزيد الإرشادات، يرجى الاتصال بالإدارة التّجارية للشَّركة على الأرقام التّالية:

الهاتف:(00 216) 71 862 834