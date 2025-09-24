ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 65419 شهيدا و167160 مصابا..#خبر_عاجل

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 65419 شهيدا و167160 مصابا, حسب ما ذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر, في بيان, أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 37 شهيدا و175 مصابا.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات المسجلة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بلغت 12823 شهيدا, و 54944 مصابا, فيما بلغ عدد ضحايا المساعدات, خلال الساعات الـ24 الماضية, 5 شهداء و20 مصابا, ليرتفع الإجمالي ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2531 شهيدا و18531 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني الشامل على قطاع غزة تبقى مؤقتة نظرا لوجود آلاف الضحايا الآخرين تحت الأنقاض دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم, بسبب نقص المعدات واستهداف قوات الاحتلال لأي عمليات إغاثة في غزة في ظل وضع إنساني كارثي بلغ حد المجاعة.