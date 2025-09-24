عاجل/ إيطاليا تُرسل سفينة عسكرية إلى أسطول الصمود

تنبيه للمتساكنين: قطع التيار الكهربائي بهذه المناطق..# خبر_عاجل

2025/09/24 أهم الأخبار, سياسة

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، إرسال سفينة تابعة لسلاح البحرية “لضمان تقديم المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن أسطول الصمود العالمي” المبحر نحو قطاع غزة.
وقال كروزيتو، في منشور نشرته وزارة الدفاع اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، “ورغم تواجدي في إستونيا، وبعد اجتماع مع رئيس أركان الدفاع وتقييم سريع ومختصر للحادث، تحدثتُ مع رئيسة الوزراء، وأذنتُ بالتدخل الفوري للفرقاطة (Fasan) متعددة الأغراض التابعة للبحرية كانت تبحر شمال جزيرة كريت في إطار عملية البحر الآمن”.
وأضاف الوزير “السفينة في طريقها بالفعل إلى المنطقة للقيام بعمليات إنقاذ محتملة. وقد تم إبلاغ الملحق العسكري الإسرائيلي في إيطاليا، وسفيرنا، وملحقنا العسكري في تل أبيب، ووحدة الأزمات بوزارة الخارجية بهذا القرار”.

وكالة الانباء الايطالية “آكي”

