عاجل/ إستهداف أسطول الصمود: الأمم المتّحدة على الخط

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، إلى وقف الهجمات على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزّة، مطالبة بتحقيق “مستقل”.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان “يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل”، و”يجب أن تتوقّف هذه الهجمات”، وذلك بعدما أفاد ناشطون مؤيّدون للفلسطينيين على متن الأسطول بأنّهم استُهدفوا بمسيرات عدّة مع سماع دويّ انفجارات قبالة سواحل اليونان.

وتمّ تفعيل بروتوكول الطوارئ في سفن أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث أكّد عدد من المشاركين على متن عدّة سفن من الأسطول أمس الثلاثاء، تحليق عدّة طائرات مسيرة فوق السفن القريبة من سواحل اليونان مع سماع دويّ 4 انفجارات يُرجح أنّها قنابل صوتية.

وحسب المصوّر الصحفي التونسي ياسين قايدي الموجود على متن سفينة “دير ياسين” رفقة مشاركين آخرين من تونس ومن جنسيات أخرى، فإنّه لم يتم تسجيل أضرار بشرية، لكن الجميع في حالة طوارئ، وفق تأكيده.

يُشار إلى أنّه وقبل يوميْن لوّح الاحتلال الإسرائيلي بمنع أسطول الصمود العالمي من دخول “منطقة قتالية” في إشارة الى سواحل غزّة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، داعيا السفن إلى الرسوّ في ميناء عسقلان بالأراضي المحتلة وإفراغ حمولتها هناك.