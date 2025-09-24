عاجل/ العاصمة: تلميذ يقطع شرايين يد زميله.. وهذا ما تقرّر في شأنه



تلقّت منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي، نهار أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية من ادارة احد المعاهد بالجهة، مفادها تعرض احد التلاميذ للاعتداء امام الباب الخارجي.

وللغرض تحولت دورية تابعة لفرقة الشرطة العدلية الى مكان الواقعة واثر تحريات مكثفة امكن حصر الشبهة في احد التلاميذ والقاء القبض عليه وحجز سكين استعملها في الاعتداء على زميله، حيث بينت التحقيقات وجود خلافات سابقة بينهما.

وعلى اثر ذلك، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، بالاحتفاظ بالتلميذ المعتدي من أجل شبهة الاعتداء بواسطة آلة حادة، فيما تم نقل التلميذ المعتدى عليه الى احد المستشفيات للخضوع للجراحة بعد أن تسببت الاصابة في تقطيع شرايين يده اليمنى.