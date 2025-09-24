بالأرقام: مؤشرات إيجابية لصابة التمور في ولاية توزر.. #خبر_عاجل

يعتبر موسم التمور الحالي بولاية توزر، موسما طيبا، يبشر بمؤشرات ايجابية، حيث من المنتظر أن يتجاوز حجم الإنتاج 60 ألف طن، وفق التقديرات الأولية، وبجودة عالية تتجاوز الأرقام المسجلة خلال الموسم الماضي، بحسب ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الناصر مقدم.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات بيع المنتوج على رؤوس النخيل قد قطعت مرحلة مهمة في ولاية توزر، من خلال بيع قرابة 70 بالمائة من الواحات الحديثة والقديمة وبأسعار تعتبر مشجعة، وفق تقديره، لافتا الى أن الإنتاج يتميز بجودة طيبة لاسيما وأنه لم تسجل إصابات كبيرة بعنكبوت الغبار.

كما بلغت نسبة النضج مراحل متقدمة، حيث سجلت بعض المقاسم نسب نضج محترمة وشرع البعض من الفلاحين في عملية الجني بمفردهم وعرض إنتاجهم في سوق الجملة للتمور، وأوضح أن موسم الجني ينطلق بشكل رسمي بداية شهر أكتوبر ليتواصل حتى أوائل شهر نوفمبر عن طريق المصدرين والمجمعين، وفق ذات المصدر.

وشملت عمليات تغليف العراجين بشباك الناموسية، خلال هذا الموسم، نحو 60 بالمائة من عدد العراجين الإجمالي بتوفير قرابة 8500 وحدة ناموسية، وهي كمية تعتبر قليلة، إلا أنه وقع الاعتماد على كميات الناموسية المتبقية من الموسم الماضي.