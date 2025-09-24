عاجل/ جرحى اثر قصف يمني لجنوب الأراضي المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، أن مسيّرة اطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات (جنوب الأراضي المحتلة) مما أدى إلى وقوع إصابات من بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

وحسب موقع ”سكاي نيوز”، فقد أصيب 22 شخصا إلى جانب إصابات طفيفة أغلبها بسبب الذعر.

وقال جيش الاحتلال في بيان “سقطت طائرة مسيّرة تم إطلاقها من اليمن في منطقة إيلات، تم تنفيذ محاولات لاعتراضها، وتعمل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة”.

وأفادت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء بأن طواقمها نقلت “خمسة مصابين بجروح ناجمة عن شظايا … بينهم اثنان في حالة خطيرة”.

وكشفت “يسرائيل هيوم”: “صاروخان اعتراضيان من القبة الحديدية فشلا في اعتراض الطائرة المسيرة في إيلات”.

كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية: “سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة والفشل في اعتراضها”.