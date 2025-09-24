جيش البحر يعزّز أسطوله بطوافتين للإغاثة والإنقاذ

انتظم اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة)، موكب دخول طوافتي الإغاثة “VS001″ و “VS002” الخدمة الفعلية ضمن أسطول جيش البحر، وذلك في إطار التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال برنامج دعم عمليات البحث والإنقاذ.

وأفاد وزير الدفاع خالد السهيلي خلال إشرافه على الموكب، بأن دخول الطوافتين حيز الخدمة الفعليّة، سيدعم عمل المصلحة الوطنية لخفر السواحل، باعتبارها السلطة الوطنية المشرفة على مجالي البحث والإنقاذ البحريين، وعمل المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، وسيساهم في الرفع من جاهزية قوات البحرية التونسية لتحقيق التدخّل السريع والناجع لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

وحسب ما أوردته وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، فقد أشاد الوزير، بعمق ومتانة العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة الاستراتيجيّة المتميّزة القائمة على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد السهيلي حرص تونس على القيام بدورها كعامل استقرار ومصدّر للأمن في المنطقة، وعلى دفع هذا التعاون وتعزيزه بهدف تطوير القدرات العمليّاتيّة لوحدات الجيش الوطني.

من جهته، أعرب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس “جوزيبّي بيروني”، خلال الموكب، عن ارتياحه لمستوى التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين على مدى ثلاثين سنة تلت توقيع اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكدا الالتزام الثّابت بمواصلة العمل على الرفع من مستوى التعاون مع تونس والعمل المشترك من أجل الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقد حضر الموكب رئيس أركان جيش البحر وثلّة من الإطارات العسكرية والمدنية السامية من تونس وأوروبا.