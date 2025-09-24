هل تصنع إيران قنبلة نووية؟.. الرئيس الإيراني يحسم الجدل #خبر_عاجل

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده أن بلاده لم تسعى يوما لإنتاج قنبلة نووية، ولن تفعل ذلك مستقبلا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، قال بزشكيان في كلمته خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “أُعلن مرة أخرى في هذا المحفل بوضوح أن إيران لم تسعَ يومًا وراء القنبلة النووية ولن تسعى أبدًا”.

وأشار إلى أن هذا القرار يستند إلى فتوى صادرة عن المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتطرق بزشكيان إلى الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان المحتل في غزة والمنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني: “الطرف الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة هو الكيان المحتل، بينما تُفرض العقوبات على إيران”.

وكان خامنئي نشر فتوى دينية في ديسمبر2010، يحرّم استخدام الأسلحة النووية.