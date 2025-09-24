عاجل/ إعلام عبري: ترامب يعتزم إعلان إنهاء الحرب في غزّة هذه الليلة



من المتوقع الإعلان، اليوم الأربعاء، عن خطة أميركية لغزة،تشمل إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وكذلك انسحاب إسرائيل تدريجياً من قطاع غزة وإدخال المساعدات عن طريق المؤسسات الدولية، حسبما نقلته العربية عن مصادر لم تذكرها.

ومن جهتها، قالت قناة “أخبار 12” العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة الليلة”.

وأشارت القناة في نبأ عاجل إلى توصل ترامب إلى “تفاهمات كبيرة” مع دول إقليمية ووفد إسرائيل الموجود حاليًا في واشنطن حول الإطار العام للخطة الأمريكية، المزمع تنفيذها في القطاع بعد وقف إطلاق النار.

وتوقعت القناة إعلان الإدارة الأمريكية بنود خطتها بشأن غزة هذه الليلة، مشيرة إلى أنها تتضمن انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات عبر المؤسسات الدولية، وإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عقد اجتماعاً مغلقاً مع زعماء عرب ومسلمين، أمس الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع رؤساء دول وحكومات وممثلون عن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وذكر موقع “بوليتيكو” اليوم، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن ترامب تعهد للزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.