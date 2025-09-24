عاجل/ فرنسا تحذّر إيران: “أمامكم بضع ساعات”..

أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه لم يعد أمام طهران سوى “بضع ساعات” من أجل التوصل إلى اتفاق نووي يجنب البلاد العقوبات، نقلاً عن “فرانس برس”.

وأوضح الرئيس الفرنسي في منشور على منصة “إكس”، عقب لقائه بزشكيان، أن “على إيران أن تستجيب للشروط التي حدّدناها”.

وأورد ماكرون الشروط التي لن “يتساهل” الأوروبيون حيالها وهي: “وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية”، و”الشفافية في ما يتصل بمخزونات المواد المخصبة”، و”الاستئناف الفوري للمفاوضات”.