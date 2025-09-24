عاجل/ متابعة: بعد ايطاليا..هذه الدولة ترسل سفينة حربية لتأمين وحماية أسطول الصمود..

عاجل/ بالأرقام: تضاعف نسق بيع السّيارات الشّعبية.. وهذه العلامات الأكثر رواجا

2025/09/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع, هاجر كريمي

اعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة منذ قليل أن إسبانيا قررت إرسال سفينة حربية لمرافقة ‫اسطول الصمود العالمي‬ وتوفير الحماية له.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الأربعاء ، أنه سينضم إلى إيطاليا في إرسال سفينة حربية عسكرية لحماية أسطول دولي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة بعد أن تعرض لهجوم بطائرات مسيرة قبالة سواحل اليونان.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مواطني 45 دولة يشاركون في الرحلة لإيصال الغذاء إلى سكان غزة وللتعبير عن التضامن مع معاناتهم.

ومن جانبه كان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، قد اكد في تصريح اعلامي أن مدريد سترد على أي إجراء إسرائيلي يستهدف “أسطول الصمود العالمي”، المتجه إلى قطاع غزة ضمن مهمة إنسانية تشارك فيها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.

ويذكر ان ايطاليا ايضا كانت قد اعلنت صباح اليوم ارسال سفينة لتأمين الاسطول.

