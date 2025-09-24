صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى (2.8%) خلال 2025 و(2%) خلال 2026..

خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي إلى (2.8%) في 2025 و(2%) في 2026، مشيرًا إلى أن آفاق النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة هي الأضعف منذ عقود.

وأوضح الصندوق -في تقريره السنوي لعام 2025 الصادر اليوم- أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال مثقلة بحالة عدم اليقين، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة، والتحولات التكنولوجية السريعة، والظواهر المناخية المتطرفة، فضلًا عن تداعيات الصراعات الجيوسياسية المستمرة.

وأكد الصندوق أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول الأعضاء يتمثل في تحقيق النمو وتعزيزه، مشددًا على أن الإصلاح يبدأ من الداخل عبر سياسات اقتصادية أكثر كفاءة، تشمل خفض الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافسية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني أنظمة ضريبية أبسط وأكثر شفافية، إلى جانب تحسين البنية الرقمية والتنظيمية.