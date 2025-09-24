إدانات دولية للهجوم الصهيوني على أسطول الصمود..#خبر_عاجل

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم، “الهجمات” التي طالت أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة قبالة سواحل اليونان ليلا.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف “الهجمات” على الأسطول، مطالبة بتحقيق “مستقل”.

وكان الناشطون المشاركون في الأسطول أعلنوا عن مهاجمة سفنهم بمسيّرات، متهمين الكيان الصهيوني بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبورغ في مؤتمر صحفي عبر تطبيق إنستغرام، اليوم، إن الكيان الصهيوني يحاول تخويف وإسكات الأشخاص الذين يتحرّكون من أجل فلسطين.

ويسعى الناشطون للوصول إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع وكسر الحصار الصهيوني المفروض عليه.

وأعلن المسؤولون عن الأسطول أن الهجوم وقع عندما كانت سفُنه تبحر جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

من جانبه، أرسل وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو فرقاطة تابعة لسلاح البحرية لمساعدة الأسطول.

وقال في بيان، “لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول سمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية المتعددة المهام التابعة للبحرية الإيطالية والتي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه طلب من الكيان الصهيوني ضمان سلامة “المواطنين الإيطاليين وأعضاء في البرلمان ونواب البرلمان الأوروبي” على متن الأسطول. وعلى متن الأسطول حوالي 60 إيطاليا، بينهم أربعة برلمانيين.

من جانبه، قال النائب البولوني فرانيك ستيرزيوسكي في منشور عبر منصة /إكس/، إن “13 هجوما” وقع على عشر سفن في المجمل، مشيرا إلى أنّ ثلاثا منها تعرّضت “لأضرار”.

والأسطول الذي أبحر في وقت سابق من سبتمبر من برشلونة كان قد أفاد بتعرّضه لهجومين بطائرات مسيّرة حين كان راسيا قبالة تونس.

وسبق للكيان الصهيوني أن منع محاولتين مماثلتين في جوان وجويلية الماضيين.