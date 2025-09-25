التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يتميّز طقس اليوم بظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل بعد الظهر بعض الجهات الشرقية للوسط و الجنوب وتكون محليا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل و بالجنوب كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات أثناء السحب الرعدية. والبحر مضطرب بالشمال و متموج إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. وتتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط و بين 28 و 34 درجة بالجنوب وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.