عاجل/ بالأرقام: تضاعف نسق بيع السّيارات الشّعبية.. وهذه العلامات الأكثر رواجا

تحويلات التونسيين بالخارج: تقديرات بتسجيل أرقام هامّة.. #خبر_عاجل

عاجل/ الجزائر تعلن القضاء على 6 إرهابيين قُرب الحدود مع تونس

بالأرقام: مؤشرات إيجابية لصابة التمور في ولاية توزر.. #خبر_عاجل

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

2025/09/25 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميّز طقس اليوم بظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل بعد الظهر بعض الجهات الشرقية للوسط و الجنوب وتكون محليا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل و بالجنوب كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات أثناء السحب الرعدية. والبحر مضطرب بالشمال و متموج إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. وتتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط و بين 28 و 34 درجة بالجنوب وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn