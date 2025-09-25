عاجل/ اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تصدر هذا البيان..

أصدرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بيانا منذ قليل أدانت فيه بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سفن “أسطول الصمود”، معتبرة اياها قرصنة في المياه الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وإصرارًا على فرض الحصار الجائر على أكثر من مليوني إنسان في غزة.

كما أشادت اللجنة بالمواقف الأوروبية، خاصة خطوات إيطاليا وإسبانيا بإرسال سفن لتأمين الأسطول، ومواقف إيرلندا والسويد ومئات البرلمانيين حول العالم، التي تعكس التزامًا أخلاقيًا بحرية الملاحة وحماية المدنيين، في وقت تلتزم فيه حكومات عديدة الصمت أمام الإبادة بحق الفلسطينيين.

وفي ما يلي نص البيان: