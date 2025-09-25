استئناف البرنامج الخصوصي لتعديل التزويد والأسعار بلحوم الدواجن بولايات اقليم تونس الكبرى

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الخميس، عن استئناف البرنامج الخصوصي لتعديل التزويد والأسعار بلحوم الدواجن بولايات إقليم تونس الكبرى منذ نهاية الاسبوع المنقضي، ليعمم بداية من هذا الاسبوع على 13 ولاية أخرى.

ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار المجهودات المبذولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم العرض بالمنتجات الاساسية في السوق والتصدي لكل محاولات الترفيع المفتعل في أسعارها.

ويتمثل البرنامج في التوزيع المباشر لكميّات من لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في حدود 8 دينارات الدجاجة، التّي يتجاوز معدل وزنها 1،1 كيلوغرام.

ويستهدف البرنامج، بحسب المصدر ذاته، توزيع كميّة جملية تفوق 18000 كلغ خلال الأسبوع الجاري، سيتم توجيهها نحو المناطق الشعبية، والمناطق ذات الأولويّة، بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والأمنية، على أن يتواصل تنفيذه بوتيرة وكميّات أكبر خلال الأسابيع القادمة مع توسيع قائمة الولايات والمزوّدين المنخرطين في هذا البرنامج.

وأكدت الوزارة، أنّ عمليّات التوزيع قد شهدت إقبالا هاما واستحسانا من طرف المواطنين على غرار ما تم تسجيله خلال التجربة السابقة.

وجددت في هذا الصدد، دعوتها المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات، التّي قد تؤثر على شفافية المعاملات التجارية أو استقرار الأسعار وغيرها من التجاوزات الأخرى وذلك عبر الرقم الأخضر(80100191) أو أرقام الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات الموجودة على موقع الوزارة (https://commerce.gov.tn/)