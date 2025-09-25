جريمة مروعة: رجل يشوّه وجه طليقته بسلاح أبيض..

عاجل/ والد وزير أسبق وسياسي معروف: كشف هوية رجل الأعمال الموقوف من اجل شبهات فساد

2025/09/25 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

كشفت اذاعة موزاييك هوية رجل الاعمال المعروف الذي تم ايقافه اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، في علاقة بشبهات تتعلّق بجرائم مالية.
حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بالاحتفاظ برجل الأعمال أحمد عبد الكافي، والد محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والرئيس السابق لحزب افاق تونس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في ما يتعلق بصندوق الأمانات والودائع التابع لوزارة المالية، ليتقرّر الاحتفاظ برجل الأعمال المذكور على ذمة البحث.

