بالأرقام/ تضاعف نسق بيع السيارات الشعبية في تونس وهذا العدد الجملي للسيارات المسجلة خلال 8 أشهر..

أكد مهدي محجوب، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنعي السيارات الشعبية، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أنّه تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، تسجيل 42 ألفًا و82 سيارة، مقارنة بـ34 ألفًا و470 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ7 آلاف و612 سيارة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنعي السيارات الشعبية، أنّ هذه الزيادة تعكس تضاعف نسق بيع السيارات الشعبية، حيث بلغ عددها إلى موفى أوت 2025 حوالي 6 آلاف و611 سيارة مقابل 3 آلاف و678 سيارة في الفترة نفسها من 2024، فيما ارتفعت مبيعات السيارات النفعية من 9 آلاف و200 إلى 10 آلاف و500 سيارة، والسيارات السياحية من 25 ألفًا إلى 31 ألف سيارة.

كما لفت مهدي محجوب في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم إلى ارتفاع حصة القطاع الموازي، إذ انتقلت من 14 ألف سيارة سنة 2024، أي 29% من السوق الجملية، إلى 19 ألفًا و423 سيارة سنة 2025، لتشكل بذلك 32% من السوق الكلي.

وفي ما يخص الأسعار، بيّن محجوب أنّ معدل أسعار السيارات الشعبية في تونس يتراوح بين 29 ألف دينار و35 ألف دينار كحد أقصى.