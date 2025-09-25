عبّاس في كلمة أمام الأمم المتحدة: “نرفض الإرهاب وما قامت به حماس في 7 أكتوبر”.. #خبر_عاجل



أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنّه “لا نريد دولة فلسطينية مسلحة”، مضيفا في كلمته المسجّلة عبر الفيديو “إننا نعتمد السلام وننبذ العنف والإرهاب”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أنه “رغم كل ما عاناه شعبنا إلا أننا نرفض ما قامت به حماس في 7 أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأخذهم رهائن”، مؤكداً أن “هذه الأعمال لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا نضاله العادل من أجل الحرية”.

وشدد عباس، على أن “قطاع غزة جزء لا يتجزء من فلسطين، ولن يكون لحماس دور في حكمه” بعد انتهاء الحرب، معتبراً أن “ما تقوم به إسرائيل في غزة، جريمة حرب متكاملة الأركان”، إذ أنها “تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في القطاع”.

وندد محمود عباس، بـ”إرهاب المستوطنين الإسرائيليين”، مشيراً إلى أنه “يتنامى بلا رادع”، إذ أن إسرائيل “توسع استطيناها في الضفة والقدس غير آبهة بالقانون الدولي”.