عاجل/ القبض على مستوطن هدّد باغتيال نتنياهو

2025/09/25 أهم الأخبار, متفرقات

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على مستوطن هدد باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت الشرطة أن المستوطن، وهو في الأربعينيات من عمره ومن سكان مستعمرة كريات جات جنوبي البلاد، دخل مركز الشرطة المحلي عشية رأس السنة اليهودية، التي بدأت مساء الإثنين، وأبلغ الضباط بنيّته اغتيال نتنياهو.
وأضافت الشرطة في بيانها: “المشتبه به صرّح للضباط بأنه يخطط لشراء سلاح ناري وإطلاق النار على رئيس الوزراء 3 مرات”.
وقد تم اعتقال المستوطن، ومن المتوقع أن تُقدَّم بحقه لائحة اتهام اليوم.

