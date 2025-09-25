عاجل/ إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية ضخمة من الأقراص المخدرة بميناء حلق الوادي

تمكن أعوان الديوانة بميناء حلق الوادي من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة جدا من الأقراص المخدرة عبر إحدى السيارات القادمة من بلد أجنبي.

وحسبما افادت به موزاييك، اليوم الخميس، فان أعوان الديوانة بميناء حلق الوادي اشتبهوا في أمر سيارة كانت على متن باخرة قادمة من بلد أوروبي فتم عرضها على جهاز الفحص بالأشعة “سكانار”، كما تم إخضاعها للتفتيش الدقيق وهو ما مكن عن الكشف عن كمية ضخمة جدا من الأقراص المخدرة جلها من نوع “أكستازي” تقدر مبدئيا بمئات الآلاف من الأقراص.

يذكر انه تم خلال الايام الاخيرة الماضية احباط محاولة تهريب 12 مليون ونصف حبّة اقراص مخدرة، بميناء حلق الوادي، وتم الاحتفاظ بثلاثة اطراف بينهم موظف بالديوانة.