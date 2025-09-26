جريمة مقتل امرأة على يد ابنها بحي التضامن: تفاصيل جديدة وصادمة..# خبر_عاجل

شهدت منطقة حي التضامن من ولاية أريانة، مساء أمس الخميس، جريمة قتل مروّعة راحت ضحيّتها امرأة على يد ابنها، بعد شجار معها على خلفية مطالبته لها بتمكينه من أموال من أجل اقتناء المخدّرات.

وتفيد تفاصيل الواقعة وفق ما أكدته الصحفية منى البوعزيزي، اليوم الجمعة أن “الشاب الثلاثيني عمد إلى ضرب والدته بقطعة آجر ثمّ طعنها بسكين على مستوى الجسم والرقبة أودت بحياتها”، مشيرة إلى أنّ “المعتدي قتلها ثم احتسى الخمر بجانب جثّتها وغادر المنزل تاركًا والدته تسبح في دمها”.

ولفتت البوعزيزي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم إلى انّ “الشاب، المعروف بإدمانه على المخدرات، سبق أن عنّف والدته في مناسبات عديدة في الشارع وطلب منها الجيران تقديم شكاية في حقّه لكنها كانت دائماً ترفض”، مؤكّدة أنّ “المخدّرات قادرة على جعل الإنسان يتحوّل إلى حيوان بشري لا يستطيع السيطرة على أفعاله وتصرّفاته”.