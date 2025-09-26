عاجل/ آخر أخبار أسطول الصمود بعد تهديد إسرائيل..المستجدات..

قال منظمو أسطول الصمود العالمي إن من المقرر أن يغادر الأسطول الذي يسعى لإيصال مساعدات لغزة ‭‬‬المياه اليونانية ويتجه نحو القطاع اليوم الجمعة، متحدين بذلك تحذيرات الكيان الصهيوني بأنه ستستخدم أي وسيلة لمنع وصول القوارب إلى القطاع الذي دمرته الحرب.

ويستخدم أسطول الصمود العالمي نحو 50 قاربا مدنيا في محاولة لكسر الحصار البحري الصهيوني على غزة، وهي مبادرة يعارضها الكيان الصهيوني بشدة. ويضم الأسطول العديد من المحامين والبرلمانيين والنشطاء، بمن فيهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري.

وأثار مروره عبر البحر المتوسط توترا دوليا، خاصة بعد أن قال إنه تعرض لهجوم بطائرات مسيرة هذا الأسبوع. ولم ينتج عن الهجوم أي إصابات، لكن إيطاليا وإسبانيا أرسلتا سفنا تابعة للبحرية لتقديم المساعدة لمواطنيهما وللمواطنين الأوروبيين الآخرين على متن الأسطول.

وأكدت اليونان إنها ستضمن الإبحار الآمن للأسطول قبالة سواحلها، لكن انطلاق الأسطول اليوم سيعيده إلى المياه الدولية في شرق البحر المتوسط. وقال المنظمون إن القوارب تهدف إلى الوصول مطلع الأسبوع المقبل.