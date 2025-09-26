عاجل/ الرصد الجوّي يصدر نشرة خاصة..أمطار رعدية بهذه المناطق بداية من مساء اليوم..

يكون الوضع الجوي خلال اليوم الجمعة ، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون محليا غزيرة آخر النهار وأثناء الليل خاصة بمناطق الوسط والجنوب الغربي، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وينتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد، إضافة إلى هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات.

كما يتواصل نزول الأمطار يوم غد السبت وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب لتتقلص فاعلية هذه التقلبات آخر النهار.