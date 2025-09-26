عاجل/ أحكام تصل الى 7 أعوام سجن وخطايا مالية ضد هؤلاء..

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أمس الخميس أحكاما ابتدائية حضورية بين عامين وسبعة أعوام سجنا وخطايا مالية تراوحت بين 50 و 100 ألف دينارا في حق 11 موقوفا من وكلاء البيع ” الهبّاطة ” ومستلزمي الأسواق.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدرت الأسبوع قبل الماضي بطاقات ايداع بالسجن في حق 11 شخصا من وكلاء البيع ‘ الهبّاطة ” من الذين تم ايقافهم من طرف أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني وذلك في اطار حملة وطنية للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.