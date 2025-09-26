عاجل/ شاهد بالفيديو: مغادرة أغلب الوفود خلال كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة



غادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاعة لإلقاء الكلمة المنتظرة، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025.

وقبل بدء الكلمة، غادرت معظم الوفود من القاعة، مع تبقي بعض الوفود والوفد الإسرائيلي خلال كلمة نتنياهو.

وسمع رئيس الجمعية العامة يقول: “الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم”.

Delegations from several countries demonstratively left the UN hall to applause ahead of Netanyahu’s speech. pic.twitter.com/wMPTe70aSv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025