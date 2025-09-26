عاجل/ شاهد بالفيديو: مغادرة أغلب الوفود خلال كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة

عاجل/ نتنياهو يفرض على سكان غزة سماع خطابه في الأمم المتحدة..وهذا ما فعله..!

2025/09/26 أهم الأخبار, سياسة


غادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاعة لإلقاء الكلمة المنتظرة، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025.
وقبل بدء الكلمة، غادرت معظم الوفود من القاعة، مع تبقي بعض الوفود والوفد الإسرائيلي خلال كلمة نتنياهو.
وسمع رئيس الجمعية العامة يقول: “الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم”.

