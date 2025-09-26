استشهاد 24 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال فجر اليوم في غزة..#خبر_عاجل

عاجل/ تلاميذ يحتجّون إثر إحالة زميلتهم على مجلس التربية

2025/09/26

نظّم تلاميذ بالمعهد الثانوي عاطف الشايب بمنطقة الفوّارة بالحمامات، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية، عبّروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بالإجراء التعسفي الذي اتخذته مديرة المؤسسة في حق إحدى التلميذات.
ورفع المحتجون شعارات منددة بقرار إحالة التلميذة على مجلس التربية، وذلك على خلفية ضحكها داخل المؤسسة التربوية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لاذاعة “الجوهرة أف أم”.
وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء في صفوف التلاميذ، معتبرين أن العقوبة غير متناسبة مع الفعل المرتكب.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق محادثة بين ولية التلميذة والمديرة، أظهرت فيه الولية احتجاجها على القرار، ووصفت الإجراء بأنه ظالم ومجحف في حق ابنتها.

