عاجل/ هذا ما تقرّر ضد منذر الزنايدي بتهمة التحريض على العصيان..

2025/09/26 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، احالة الوزير الأسبق منذر الزنايدي على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاته على خلفية اتهامه بالتحريض على العصيان، وفق ما اكده مصدر قضائي للديوان أف أم.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد المنذر الزنايدي من أجل تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث إضافة لإدراجه بالتفتيش.
ويأتي قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي وتم من خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها.

