عاجل/ قضية شحنة الـ12 مليون قُرص مخدّر: الإفراج عن هذا المتهّم..

2025/09/26 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بالافراج عن موظف بالديوانة، تم الاحتفاظ به على إثر الكشف مؤخرا عن شحنة مخدرات في ميناء رادس، وذلك بعد ثبوت انتفاء علاقته بالأطراف الضالعين في تهريب شحنة المخدرات،حسبما نقلته إذاعة موزاييك عن مصدر مطلع.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص من بينهم وكيلة شركة خاصة تعمل في مجال النقل البحري والوساطة الجمركية والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف وراء تهريب شحنة المخدرات البالغ وزنها حوالي نصف طن، والمتمثلة في 12 مليون ونصف قرص مخدّر، في ميناء رادس كانت مخبأة في حاوية ومجرورة.

