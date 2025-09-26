الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق..

انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق يوم الأحد

2025/09/26


يتميز الطقس خلال هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط والجنوب الغربي مع تساقط محلي للبرد.
وتهب الريح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط ضعيفة فمعتدلة ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية مع رياح رملية وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية.
ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.
وتتراوح الحرارة ليلا بين 17 و 21 درجة بالشمال و المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.

