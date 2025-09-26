الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق..



يتميز الطقس خلال هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط والجنوب الغربي مع تساقط محلي للبرد.

وتهب الريح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط ضعيفة فمعتدلة ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية مع رياح رملية وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 17 و 21 درجة بالشمال و المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.