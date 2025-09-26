“QR” على صدر نتنياهو في الأمم المتحدة.. ما القصّة؟

خلال خطابه في الأمم المتحدة الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتدياً رمز “استجابة سريعة” أو ما يسمى “QR”.

ورغم أن عشرات المندوبين من عدة دول انسحبوا بمجرد أن بدأ كلمته، طلب نتنياهو من الحاضرين مسحه عبر هواتفهم المحمولة.

الرمز الذي كان على صدر رئيس الوزراء الإسرائيلي يقود إلى موقع إلكتروني عليه مجموعة من مشاهد التقطت في 7 أكتوبر 2023 ضمن حملة دعائية بعنوان “تذكروا 7 أكتوبر” باعتبار أنه تبرير لـ”سبب القتال” على حد وصفه عندما أشار للرمز.

أتى خطاب نتنياهو فيما تواجه إسرائيل انتقادات دولية لاذعة، بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، والحصار الذي تفرضه على القطاع الفلسطيني المدمر منذ أشهر طويلة، ما أدى إلى انتشار المجاعة في بعض الأجزاء.

كما جاء مع تعرض نتنياهو أيضاً، لضغوط داخلية، من قبل عائلات “الرهائن الإسرائيليين”، التي تتهمه بالتضحية بحياتهم.