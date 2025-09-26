عاجل/ “أطباء بلا حدود” تعلّق عملياتها في مدينة غزة

عاجل/ اليونان تؤكد تأمينها لأسطول الصمود واسبانيا تحذر من استهدافه..

2025/09/26 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي.
وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان: “لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا”.
وأكد: “هذا آخر ما كنا نريده نظرا إلى الحاجات الهائلة في غزة حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير”.
وفي 16 سبتمبر، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا على مدينة غزة من أجل القضاء على ما يعتبره آخر معقل رئيسي لحركة حماس.
والجمعة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان “منطقة ميناء غزة والرمال” بمغادرتهما.

