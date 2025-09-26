نحو بعث مركز إقليمي للتكوين في البيوتكنولوجيا بتونس.. #خبر_عاجل

عاجل/ وزارة التربية تنشر قائمة بالأنشطة المسموحة في المؤسسات التربوية خارج أوقات الدراسة

تباحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 مع عدد من الباحثين والخبراء الوطنيين المختصين في مجالات البيوتكنولوجيا وصناعة اللقاحات والتكوين والبحث العلمي حول سبل إحداث مركز وطني للتكوين في البيوتكنولوجيا.
وأكّد وزير الصحة، بالمناسبة، أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتكوين في البيوتكنولوجيا وضرورة التسريع في الإجراءات لإطلاق هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى دعم الوزارة لتأهيل الكفاءات التونسية في التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تثمين الكفاءات العلمية الوطنية وتعزيز ريادة تونس في هذا المجال الحيوي ودعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة.

