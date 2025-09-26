عاجل/ السيسي يحسمها: “لن أراهن بحياة المصريين لإدخال المساعدات إلى غزة”

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، إنه لن يراهن بحياة المصريين لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالقوة.

وذكر السيسي، في كلمة ألقاها خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية: “تابعتم التطورات وجهذنا الذي بذلناه خلال على الأقل العامين الماضيين فيما يخص قضية غزة والحرص على ألا تتوسع تطوراتها وتؤدي إلى عواقب وخيمة على منطقتنا بالكامل”.

وأضاف: “حرصنا على وقف الحرب وما زلنا.. ونعمل بكل قوتنا وبكل إخلاص من أجل وقف الحرب”.

وتابع: “وعملنا بكل قوتنا وبكل إخلاص لإدخال مساعدات للفلسطينيين”.

ثم عاد السيسي ليضيف: “لكن لا أحد يطلب مني أن أراهن بحياة المصريين فأقول إنني أدخل في صراع من أجل إدخال المساعدات بالقوة”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري أن “دخول المساعدات يحتاج إلى تنسيق مع الجانب الآخر”، مبرزا “حجم المساعدات المتاح عندنا ضخم جدا ولا أحد يمنعه”.