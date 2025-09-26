تقرير يكشف: إسرائيل مستعدة لمنح “الحصانة” لقادة حماس..#خبر_عاجل

انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق يوم الأحد

2025/09/26 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفاد تقرير لقناة “كان 11” الإسرائيلية، مساء الجمعة، بأن إسرائيل مستعدة لمنح حصانة لقادة حركة حماس، الذين ما يزالون على قيد الحياة، في إطار الخطة التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال مصدر إسرائيلي إن موضوع الحصانة “مطروح على الطاولة، لأنه يجب أن يكون هناك ما يرتبط بقيادة حماس”.

وبحسب مصادر، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحركة مستعدة للمضي في الخطة التي يقودها ترامب، والتي تُناقَش حاليا فقط بين إسرائيل وزعماء دول عربية.

وتشير مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن الحركة تتلقى رسائل متضاربة حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سننهي مهمتنا قريبا بالقضاء على بقايا حماس في غزة”، مؤكدا أن غزة ستسلم سلاحها، و”سيتم إنشاء سلطة مدنية ملتزمة بالسلام مع إسرائيل”.

