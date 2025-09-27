عاجل/ الفريق القانوني لأسطول الصمود يقدم شكاية لدى الجنايات الدولية حول الاعتداءات التي استهدفت السفن..

أعلن الممثل عن اتحاد المحامين العرب بأسطول الصمود العالمي، المحامي عبد الحق بنقادي، صباح اليوم السبت، عن انطلاق الفريق القانوني التابع للأسطول في توثيق الاعتداءات التي ينفذها الكيان المحتل والتي استهدفت الأسطول منذ انطلاقه بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشار بنقادي، في تصريح لاذاعة الديوان اف ام الى أنه تم اعداد تقارير في الغرض، آخرها الاعتداء الذي وصفه بالغير مسبوق والذي استهدف ليل الثلاثاء الماضي عددا من سفن أسطول الصمود العالمي عبر المسيرات والقاء القنابل الصوتية والدخانية.

وبين المتحدث، بأن الفريق القانوني، على متن الأسطول بصدد اعداد تقارير مفصلة تتضمن صورا وفيديوهات حول هذا الاعتداء.

وأوضح بأنه حال الانتهاء من اعداد هذه التقارير، سيتم تقديم شكاية لدى محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة وتحميل الكيان المحتل المسؤولية عن هذه الاعتداءات التي سلطت ضد أسطول غاياته إنسانية بالأساس وهي كسر الحصار المفروض على غزة ويضم على متنه ممثلين عن أغلب دول العالم.

وكان أسطول الصمود العالمي قد تعرض ليلة الثلاثاء الماضي الى استهداف عبر المسيرات بقنابل صوتية في اعتداء يشكل تهديدا مباشرا للأسطول ولكل مساعي كسر الحصار عن غزة.