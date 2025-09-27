منظمة العفو الدولية تطالب بضرورة وقف إمداد الاحتلال الصهيوني بالسلاح..

طالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية, أنياس كالامار, بضرورة وقف إمداد الاحتلال الصهيوني بالسلاح ورفع الأصوات ضد الإبادة, التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واحتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وفي فيديو مسجل من أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك, أمس الجمعة, نقله الحساب الرسمي للمنظمة على منصات التواصل الاجتماعي, أشارت الأمينة العامة, إلى أنها تقف أمام المقر الذي طالبت من خلاله الجمعية العامة قبل عام, الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية, فيما لا يزال هذا الكيان اليوم يرفض الامتثال.

وناشدت كالامار في هذا الصدد, الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, خلال مداخلاتهم في الدورة ال80 للجمعية العامة, لضرورة التصرف “بحزم وفعالية” لرفع أصواتهم لوقف إمداد الاحتلال بالسلاح ووقف الإبادة التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين وإنهاء احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية, لافتة إلى أن “الاعتراف بدولة فلسطين والعديد من الخطابات التي تلقى, ليست مجرد كلمات جوفاء بالنسبة إلى ضحايا الإبادة الجماعية وعائلاتهم”.

وأكدت المتحدث في الختام, على أن “الوضع في قطاع غزة لا يقبل المزيد من التأجيل والأعذار ويجب أن تنتصر العدالة والإنسانية”.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية و أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 232 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد عن 11 ألف مفقود, إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواحا كثيرة من بينها أطفال, فضلا عن دمار واسع.