بالأرقام: هذه نسبة امتلاء السدود التونسية إلى غاية يوم 26 سبتمبر 2025

بلغت نسبة امتلاء السدود التونسيّة، الى غاية يوم 26 سبتمبر 2025، حوالي 28،3 بالمائة من قدرتها، بمخزون من المياه يقدر ب669 مليون متر مكعب، مسجلة زيادة، بنسبة 27 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق معطيات صادرة، السبت، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وتعد هذه الزيادة، مقارنة بمعدل الثلاث سنوات الماضية (612،8 مليون متر مكعب)، أقلّ أهميّة إذ لم تتجاوز 9،1 بالمائة.

وتستحوذ سدود الشمال في تونس، بحسب المصدرنفسه، على 91،6 بالمائة، من إجمالي المخزون المائي (ما يعادل 613 مليون متر مكعب).

وتسجل هذه السدود نسبة امتلاء تقدر بحوالي 33،1 بالمائة من قدرتها، في حين تبلغ نسبة امتلاء سدود الوسط والوطن القبلي على التوالي ب9،9 بالمائة (44،7 مليون متر مكعب)، و18،4 بالمائة 11،3 مليون متر مكعب).

وبلغ إجمالي الايرادات من المياه، المسجلة يوم 26 سبتمر 2025، فقط، ب2،620 مليون متر مكعب، معظمها متأتي من سدود الشمال.