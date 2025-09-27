51 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم..# خبر_عاجل

عاجل/ اجتماع هام لرئيس الدولة بكل من وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن وقيادات أمنية..وهذا فحوى اللقاء..

2025/09/27 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 51 مواطنا برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم السبت، بينهم 27 في مدينة غزة وحدها.

وانتشلت فرق الدفاع المدني والطوارئ بمدينة خان يونس، 3 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مركبة قرب مفترق أصداء شمال المدينة.

وأصيب 16 مواطنا بجروح متفاوتة، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع المدرسة في حي الأمل شمال غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 20 مستشفى خرجت عن الخدمة قسرا في محافظتي غزة والشمال، وما تبقى من المستشفيات تحت الخطر في محافظتي غزة والشمال هي: مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى أصدقاء المريض، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى مجمع الصحابة، ومستشفى الأهلي العربي، ومستشفى الوفاء للتأهيل، ومستشفى الحلو، ومستشفى الهلال الأحمر الميداني – السرايا

