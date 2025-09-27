نقابة الثانوي تُطالب وزارة التربية بفتح تحقيق بخصوص أحداث المعاهد الأخيرة..

طالب الفرع الجهوي للجامعة العامة للتعليم الثانوي بنابل، وزارة التربية بضرورة التدخل الفوري بفتح تحقيق جدي للوقوف على كل الملابسات ومحاسبة الأطراف التي تقف وراء الأحداث التي جدّت بعدد من معاهد الجهة على غرار معهد محمد بوذينة وعاطف الشايب بالحمامات وآخرها إعدادية محمد البشروش بدار شعبان الفهري”.

وعبر الفرع الجهوي، في بيان اليوم السبت، عن “تنديده الشديد بهذه السلوكات اللامسؤولة التي تمس من كرامة الإطار التربوي وتسئ إلى حرمة المؤسسات التربوية ونبذه لحملة التشويه الممنهجة التي طالت كل المربين عبر وسائل التواصل الإجتماعي”، معرباً عن “دعمه اللامشروط لكل الأساتذة بالمؤسسات التربوية”.

ودعا الفرع الجهوي وزارة التربية إلى “مراجعة موقفها من الأطراف الإجتماعية الشريكة قصد ضمان أجواء عمل ملائمة تحفظ حقوق وكرامة كل المربين ويحمل سلطة الإشراف كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بسبب الإكتضاظ والنقص الفادح في الإطار التربوي عامة أساتذة قيمين إداريين – عملة)”.

كما دعا كافة الأساتذة بالجهة إلى “رص الصفوف ومزيد الوحدة والتضامن من أجل حفظ كرامة المربي وأبنائنا التلاميذ. هذا وإننا على إستعداد للدفاع عن المرفق العمومي و حمايته من التدخلات الخارجية و النأي به عن كل التجاذبات السياسية والإيديولوجية”.