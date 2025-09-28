قابس: تقديرات بزيادة تفوق 10 بالمائة في صابة الرّمان..

أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس الحبيب ذياب بأن صابة الرمان للموسم الحالي تقدر بأكثر من 20 ألف طن مسجلة زيادة تفوق 10 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وبين ذياب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الصابة تتركز خاصة بمعتمدية مارث بكل من مناطق العلايا والزركين وكتانة والعرقوب وكذلك بقابس الجنوبية وقابس الغربية، مؤكدا تحسن جودة الصابة مع تسجيل أضرار ببعض المناطق التي لم تقع فيها عملية مداواة أشجار الرمان ضد الآفات الزراعية

وقال ذياب من جهة أخرى، أنّ الجهود متواصلة لاعادة تنشيط مهرجان الرمان بكتانة، وأنه تم عقد العديد من الجلسات للغرض، مشيرا إلى أن هذا المهرجان سينتظم في دورته الـ30 من 17 إلى 19 أكتوبر القادم، في تأكيد على الأهمية التي يمثلها قطاع الرمان بالجهة.

وأوضح أن منتوج الرمان، الذي يتمتع بالتسمية المثبتة للاصل بقابس، يمثل موروثا حضاريا لا يمكن التفويت فيه، داعيا وزارة الفلاحة إلى الوقوف إلى جانب الفلاحين ومساعدهم على مقاومة الآفات الزراعية التي أضرت بهذا القطاع.